München (dpa)Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten FC Bayern München mit 1:4 (1:1) verloren. Damit bleibt der VfB weiterhin auf dem Relegationsrang 16, während die Bayern in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Borussia Dortmund bleiben.

Thiago (5. Minute), ein Eigentor von VfB-Kapitän Christian Gentner nach einem Schuss von Serge Gnabry (55.) und Leon Goretzka per Kopf (71.) brachten die Bayern auf Kurs. Robert Lewandowski scheiterte mit einem Strafstoß (65.), traf dann aber doch noch zum 4:1-Endstand (84.). Anastasios Donis (26.) hatte mit einem Traumtor für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Stuttgarter gesorgt, bei denen der elf Millionen Euro teure Winterneuzugang Ozan Kabak sein Debüt feierte.

Der Fußball-Nachmittag startete vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz-Arena wie erwartet. Bayern machte Druck - und bejubelte früh die Führung. Thiago traf per Fachschuss zum 1:0. Zwar hatte sich der Ausgleichstreffer nicht gerade angekündigt, aber sträflich unbedrängt von Thiago und Niklas Süle nahm Donis nach schöner Vorarbeit von VfB-Kapitän Christian Gentner gerne Maß. Sein Schuss aus 20 Metern schlug unhaltbar im Winkel ein. Schon im Mai hatte der 22-jährige Grieche beim 4:1-Sieg des VfB in München getroffen. Wenig später rettete Manuel Neuer dann gegen Donis, der aus kurzer Distanz fast das 2:1 erzielt hätte.

Nach der Pause war VfB-Torwart Ron-Robert Zieler dann zum zweiten Mal geschlagen. Der in der 46. Minute eingewechselte Gnabry ging nach einer Flanke von Kingsley Coman bei seinem Schuss viel Risiko - Gentner fälschte den Ball ins Tor ab.

Danach gab's doppeltes Pfostenpech. Erst scheiterte Stuttgarts Nicolas Gonzalez bei einer Riesenchance zum Ausgleich (64.), im Gegenzug verschoss Lewandowski einen an ihm verursachten Foulelfmeter (65.). Lewandowski vergab danach eine weitere gute Möglichkeit, dafür traf Goretzka nach einem Eckball per Kopf, ehe Lewandowski das 4:1 erzielte.