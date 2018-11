StuttgartDer Erste ist also vom Markt. Anthony Modeste kehrt nach einem Intermezzo in China zum 1. FC Köln zurück. Der Name des bis dahin vereinslosen Stürmers war zuvor auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden. Das liegt nahe, denn der Club hat für die Winterpause Verstärkungen im Blick. Und ein treffsicherer Stürmer, der zum einen seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachgewiesen hat und zum anderen auch zu haben ist, passt da natürlich ganz gut ins Bild.

Bei möglichen Wintertransfers des VfB liegt das Augenmerk definitiv auf der Offensive. Ein neuer Stürmer zur Entlastung von Mario Gomez wird gesucht, dazu ein