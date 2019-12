StuttgartBeim Blick auf die Tabelle würden sie beim VfB Stuttgart zurzeit am liebsten so rechnen: Die Niederlage beim SV Sandhausen zählt nicht. Erstens, weil der Fußball-Zweitligist gleich zwei Gegentore nach Standards kassiert hat, was in den 14 Spielen zuvor nur einmal vorgekommen war. Und zweitens ist Mario Gomez wahrscheinlich der einzige Stürmer auf diesem Planeten, dem jemals drei Tore aberkannt wurden, weil er jeweils drei Zentimeter im Abseits stand.

Die Niederlage beim VfL Osnabrück zählt dann aber auch nicht, da die Begegnung an der Bremer Brücke verblüffende Parallelen zum Spielverlauf am Hardtwaldstadion in Sandhausen aufweist. Und