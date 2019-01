Anzeige

Stuttgart (dpa)Der VfB Stuttgart reist am Freitag mit 27 Spielern in sein Wintertrainingslager im spanischen La Manga. Mit von der Partie sind die zuletzt verletzten Spieler Daniel Didavi, Holger Badstuber, Pablo Maffeo, Dennis Aogo, Anastasios Donis und Borna Sosa. Auch Neuzugang Alexander Esswein kommt nach VfB-Angaben mit. Lediglich Weltmeister Benjamin Pavard wird vom 4. bis 12. Januar nicht in Spanien dabei sein, weil er wegen seines Muskelbündelrisses weiter ausfällt.