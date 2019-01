Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Mit den beiden Neuzugängen Alexander Esswein und Steven Zuber in der Anfangself startet der VfB Stuttgart an diesem Samstag in die Rückrunde gegen den FSV Mainz 05. Esswein war von Hertha BSC ausgeliehen worden, Zuber kam von der TSG 1899 Hoffenheim. Der dritte Winter-Zugang, Verteidiger Ozan Kabak, steht noch nicht im Kader. Den 18-Jährigen hatten die Stuttgarter am Donnerstag von Galatasaray Istanbul verpflichtet. Der VfB belegt vor dem 18. Spieltag den 16. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga und ist in Abstiegsgefahr.