StuttgartNoch hat der VfB Stuttgart in diesem Jahr ein Spiel vor der Brust – am Samstag bei Hannover 96. Eine Begegnung, in der sich die angespannte Lage rund um den Fußball-Zweitligisten wieder auf 90 Minuten verdichtet. Denn die Wirklichkeit deckt sich nicht mit den Ansprüchen. So wirkte das 1:1 in Darmstadt zum Hinrundenabschluss wie eine Zusammenfassung der vergangenen Wochen. Eine Zwischenbilanz.

Mannschaft: Es ist eine berechtigte Frage, ob sich der VfB in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Tim Walter beantwortet sie mit einem klaren Ja. „Das Team hat gelernt, mit Rückschlägen umzugehen“, sagt der