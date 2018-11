StuttgartDie körperliche Verfassung des VfB Stuttgart macht fassungslos. Kopfschütteln auf der Tribüne – und blankes Entsetzen beim TV-Experten Matthias Sammer. „Der VfB kann momentan nicht mitgehen. Wenn du das nicht kannst, dann musst du arbeiten“, sagte der frühere Stuttgarter Meisterspieler und Trainer in seiner Analyse des Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt (0:3) bei Eurosport. „Wenn du als Profi das Gefühl hast, ich bin nicht in der Verfassung, dann hast du dich – unabhängig vom Mannschaftstraining – in die Verfassung zu bringen. Also zieh dir die Turnschuhe an und lauf! Die Mannschaft hat keine gute Verfassung.“

