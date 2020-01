Marbella Nat Phillips hat sich erst einmal auf sein Hotelzimmer zurückgezogen. Um sich auszuruhen. Kurz vor elf Uhr war der Engländer am Flughafen in Malaga eingetroffen. Eine Stunde später fuhr er im Mannschaftshotel des VfB Stuttgart in Marbella vor. Frisch zurück vom großen FC Liverpool, wo der Abwehrspieler noch bis Samstagabend dem Champions-League-Sieger mit all seiner Tatkraft zur Verfügung gestanden hatte. Doch jetzt heißt der Alltag für den 22-Jährigen wieder 2. Bundesliga in Deutschland – und zunächst Bienvenido in Spanien, wo die Stuttgarter an der Costa del Sol ihr Wintertrainingslager abhalten. Phillips wurde eingeflogen und freudig