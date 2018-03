StuttgartDem VfB Stuttgart reichen auch weniger gute Leistungen, um dem Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga immer näher zu kommen. Der Aufsteiger gewann am Samstag in einem schwachen Spiel gegen den Europapokal-Anwärter Eintracht Frankfurt verdient mit 1:0 (1:0) und bleibt mit seinem neuen Trainer Tayfun Korkut trotz spielerischer Schwächen ungeschlagen. Aus vier Spielen unter dem 43-Jährigen holten die Schwaben zehn Punkte und können im Abstiegskampf etwas durchatmen.

«Wir haben heute sehr gut verteidigt, vor allem unsere Abwehrkette hat es gut gemacht», sagte Korkut. «Wir dürfen jetzt nicht denken, alles ist gut und es läuft von alleine.»