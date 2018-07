Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den Fußball-Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach mit 3:1 (2:1) gewonnen. Holger Badstuber köpfte den Bundesligisten am Samstag in der 23. Minute in Führung. Kurz darauf erzielte Erik Thommy den zweiten Treffer (27.). Noch vor der Halbzeit konnten die Großaspacher durch Joel Gerezgiher (42.) verkürzen. Mit dem dritten Tor besiegelte Chadrac Akolo (82.) für den VfB den Sieg im dritten Testspiel. Im vorherigen Test gegen den Viertligisten FV Illertissen war Stuttgart nicht über ein 3:3 hinausgekommen. VfB-Neuzugang Nicolás Gonzalez hatte dort einen Doppelpack erzielt.