Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart steht im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter Zugzwang und muss gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf unbedingt gewinnen. Bei einer Niederlage schmilzt der Vorsprung auf den Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga auf einen Zähler. Stuttgart steht derzeit auf Relegationsrang 16 in der Tabelle. In der ausverkauften Mercedes-Benz Arena muss der VfB auf die verletzten Mittelfeldspieler Christian Gentner und Gonzalo Castro verzichten. Santiago Ascacíbar ist nach seiner Sperre dagegen wieder dabei.

Beim 2:0 im Hinspiel feierte VfB-Trainer Weinzierl im vierten Spiel den ersten Sieg und die ersten Tore mit den Schwaben. Dem FCN gelangen in Stuttgart mit acht Auswärtssiegen die meisten gegen einen Bundesligisten.