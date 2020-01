MarbellaMal angenommen, Mario Gomez behält Recht. Und nur so zu Ende gedacht, wovon der erfahrene Stürmer überzeugt ist. Dann gibt es keinen Grund zu zweifeln, und der VfB Stuttgart steigt im Mai wieder in die Fußball-Bundesliga auf. Ohne jede Spur von Überheblichkeit, aber mit dem Selbstvertrauen eines 34-Jährigen, der schon viel erlebt hat, sagt Gomez: „Wenn wir spielen, was wir können, dann schaffen wir es.“

Das Problem ist nur, dass es dem VfB in den vergangenen Jahren so gut wie nie gelungen ist, das Potenzial, das in der jeweiligen Mannschaft zu stecken schien, dauerhaft auf den Platz zu bekommen. Das weiß auch Gomez, der seit seiner