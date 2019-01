StuttgartDas private Outfit, in dem Borna Sosa am 7. Oktober des vergangenen Jahres am Stuttgarter Flughafens steckte, kann auch nicht jeder tragen. Einen quietschorangen Jogginganzug hatte der 20-jährige Linksverteidiger vor seiner Abreise nach Kroatien an, dazu eine dunkle Designerbrille, ehe er einige Tage später in Pula mit der U-21-Nationalelf seines Landes zu einem 2:0 über Griechenland kam.

Der bittere Aspekt dieses zunächst modisch wie sportlich erfolgreichen Trips an die Adriaküste: Borna Sosa verletzte sich in der Partie gegen die Hellenen schwer am Schambein, sodass er für den VfB in den folgenden sieben Saisonspielen ausfiel. „Es war