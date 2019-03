StuttgartFußballer leben mit der ständigen Gefahr von Verletzungen. Sehnen können reißen, Gelenke sich entzünden, Knorpel porös werden. In den meisten Fällen ist das ärgerlich und schmerzhaft, aber selten dramatisch – es ist eben das alltägliche Risiko in der Fußball-Bundesliga.

Weniger gewöhnlich lesen sich die Einträge in der Krankenakte von Timo Baumgartl. Gehirnerschütterung mit leichtem Schleudertrauma – so ist es dort vermerkt, und das bereits zum dritten Mal in den vergangenen 18 Monaten. Klingt dramatisch? Ist es auch, sofern man sich mögliche Langzeitschäden vor Augen führt: Depressionen, Alzheimer und Parkinson sind ebenso mögliche