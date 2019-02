SaisonDie Bremer Fans setzten in der 79. Minute bereits zum Torschrei an, da machte ihnen Ron-Robert Zieler einen Strich durch die Rechnung. Mit einer Parade, für die man guten Torhütern einst den Beinamen „Katze“ verpasste, setzte Zieler zum Sprung an und kratzte den Kopfball von Theodor Gebre Selassie noch von der Linie. Ähnlich stark hatte er kurz zuvor noch einen Schuss von Nuri Sahin gegen die Laufrichtung abgewehrt. Weshalb es am Ende nicht verkehrt war zu behaupten, dass Zieler dem VfB beim 1:1 einen Punkt gerettet hat. Es war Balsam auf die Torhüter-Seele. „Es tut mir gut, dass ich die Bälle noch rausgekratzt habe“, bekannte der