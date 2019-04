StuttgartDie Aufarbeitung beim VfB Stuttgart begann direkt am Montagmorgen – mit schwerem Gerät. Drei Traktoren und ein Bagger waren im Einsatz, auf dem Parkplatz des Clubgeländes an der Mercedesstraße türmte sich am Tag nach der 0:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt ein großer Erdhaufen auf, der auf einen LKW verladen wurde. Auf Trainingsplatz 3, auf dem die VfB-Profis im Wechsel mit Trainingsplatz 1 üben, wurde die oberste Schicht abgetragen, in den nächsten Tagen kommt ein neuer Rollrasen drauf. Eine Routinegeschichte, regelmäßig wiederkehrend.

So wie der Kampf gegen den Abstieg. Auch damit haben die Stuttgarter mittlerweile viel Erfahrung.