Stuttgart (dpa/lsw) - Im Rahmen der Saisonvorbereitung hat der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart am Dienstag sein zweites Trainingslager in Neustift in Tirol bezogen. Der Kader kam am Nachmittag im Stubaital an. Dort will Trainer Hannes Wolf, der beim Aufsteiger am Montag seinen Vertrag bis 2019 verlängert hatte, bis zum 2. August mit der Mannschaft besonders an der fußballerischen und spieltaktischen Qualität arbeiten.

Nicht mit dabei ist neben dem Langzeitverletzten Carlos Mané auch der Innenverteidiger Jérôme Onguéné. Der Franzose laboriert an einem Muskelfaserriss an der Hüfte, zudem will der VfB ihn offenbar ausleihen. Auch der