BielefeldDie Nachspielzeit war gerade angebrochen, als es auf der Bielefelder Alm plötzlich ganz schnell ging. Da war der öffnende Steilpass des VfB-Kapitäns Marc Oliver Kempf an die Strafraumkante zu Philipp Förster, der ein paar Schritte lief, ehe er quer legte. Hier wiederum stand der handlungsschnelle Stürmer Hamadi Al Ghaddioui, der den Ball mit seinem dritten Saisontor zum goldenen Treffer des Abends einschob. Der Rest war Jubel im Lager des Spitzenreiters VfB Stuttgart, der mit dem 1:0-Auswärtssieg beim Dritten DSC Arminia bereits seinen vierten Dreier in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga einfuhr.

„Es sind fast immer die schönsten Siege,