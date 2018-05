Anzeige

Der VfB Stuttgart hat der TSG Hoffenheim einen Dämpfer verpasst. Im schwäbisch-badischen Derby setzten sich die Schwaben 2:0 durch. Aufsteiger Stuttgart wahrte damit seine Chance auf einen Platz in der Europa League.

Fußball-Profi Lukas Rupp von 1899 Hoffenheim hat in der Bundesliga-Partie eine Knieverletzung erlitten. Das twitterte der Verein noch während des Spiels am Samstag. Er sei zur Untersuchung des linken Knies in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Ex-Stuttgarter Rupp war in der 22. Minute ohne Einwirkung des Gegners im Rasen hängen geblieben und anschließend auf einer Trage vom Spielfeld gebracht worden.