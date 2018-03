Anzeige

Stuttgart/Bielefeld (dpa) - Als Dank für die Schützenhilfe in der vergangenen Saison schenkt der VfB Stuttgart den Fans von Arminia Bielefeld fast 2000 Liter Freibier. Analog zum VfB-Gründungsjahr werden beim kommenden Testspiel der Arminia gegen Norwich City 1893 Liter Bier umsonst ausgeschenkt. Das teilten die Bielefelder mit. Stuttgarts Präsident Wolfgang Dietrich bedankte sich damit für den 6:0-Sieg der Ostwestfalen gegen Eintracht Braunschweig am vorletzten Spieltag in der abgelaufenen Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem überraschend deutlichen Erfolg der Arminia gegen den Mitaspiranten um den Aufstieg war dem VfB die direkte Bundesliga-Rückkehr praktisch nicht mehr zu nehmen gewesen.