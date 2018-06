Von Lars Müller-Appenzeller

Mainz - Der VfB Stuttgart ist im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Der schwäbische Fußball-Bundesligist unterlag beim Ligakonkurrenten 1. FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:0). Nach vier Niederlagen in Folge in der Bundesliga war es die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

Einer wird gewinnen. Das war früher eine unterhaltsame Samstagabendshow im Fernsehen mit Hans-Joachim Kulenkampff. Einer wird gewinnen, das galt am Dienstagabend vor dem Achtelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen den in der Fußball-Bundesliga zuletzt schwächelnden FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart – beide gewannen zuletzt vor einem Monat ein Spiel.