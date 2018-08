Anzeige

Grassau (dpa/lsw)Kapitän Christian Gentner und sein Mittelfeld-Kollege Santiago Ascacibar machen im Trainingslager des VfB Stuttgart Fortschritte. Beide trainierten zwar auch am Mittwoch im bayrischen Grassau individuell, rücken aber näher ans Teamtraining heran, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte. Der 32-jährige Genter hat Kniebeschwerden, der 21-jährige Ascacibar absolviert wegen Adduktorenproblemen einen reduzierten Umfang. Chadrac Akolo und Borna Sosa, die am Mittwoch wegen Knieproblemen ausgesetzt hatten, nahmen im vollen Umfang wieder am Mannschaftstraining teil.