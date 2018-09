Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Neuzugang Daniel Didavi vom VfB Stuttgart hält Kritik nach dem Fehlstart in die neue Saison für «absolut gerechtfertigt». Nach dem Pokal-Aus und zwei Niederlagen ohne eigenes Tor sagte der Profi am Sonntagabend in der SWR-Sendung «Sport im Dritten»: «Den Saisonstart haben wir uns anders vorgestellt. Wir haben den vermasselt. Dessen müssen wir uns bewusst sein und auch analysieren.»

Vor dem Spiel beim SC Freiburg am 16. September steht der schwäbische Fußball-Bundesligist auf dem letzten Tabellenplatz, mit Trainer Tayfun Korkut war der VfB in der vergangenen Rückrunde zweitbestes Team gewesen. «Ich denke, die Mannschaft, die letztes Jahr da war, hat es verdient, dass sie Kredit hat. Auch der Trainer», sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler.