Stuttgart Thomas Hitzlsperger ist zuletzt unterwegs gewesen. Der Sportchef des VfB Stuttgart sei deshalb telefonisch nur schwer zu erreichen, verlautete mehrfach aus der Kommandozentrale in der Mercedesstraße. So viel ist mal sicher in diesen aufgeregten Zeiten, in denen der Fußball-Bundesligist gegen den Abstieg kämpft und gleichzeitig einen Trainer für die neue Saison verpflichten will. Alles andere lässt sich am Donnerstag jedoch nur noch mühsam rekonstruieren, denn Hitzlsperger soll zuvor an zwei Orten gleichzeitig gesichtet worden sein.

Einmal saß der VfB-Manager angeblich im Schnellzug TGV nach Paris, mutmaßlich um sich mit dem