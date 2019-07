StuttgartNico Willig ist der Trainer, unter dem der VfB Stuttgart am 27. Mai in die zweite Bundesliga abgestiegen ist. Nachgetragen wird das dem 38-Jährigen aber nicht im Umfeld des Fußballclubs. Nun ist der Coach zurück bei den U-19-Junioren des VfB – und blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit als Bundesligatrainer.

Der Abstieg des VfB Stuttgart ist fast zwei Monate her. Wie geht es Ihnen?

Danke, wieder gut.

Wieder? Dann hatten Sie also zu knabbern im Anschluss an die Relegationsspiele?

Es wäre doch schlimm, wenn es nicht so gewesen wäre.

Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie