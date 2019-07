StuttgartFür Michael Meusch ist die Sachlage in den vergangenen sechs Jahren klar gewesen. Der Zeugwart wusste, wo die Kapitänsbinde hingehört. Zum Trikot mit der Nummer 20 hat er sie in der Kabine gehängt. Seit 2013 hat Christian Gentner die Mannschaft des VfB Stuttgart auf das Feld geführt. Jetzt ist der Mittelfeldspieler weg – und vor dem Saisonstart an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen Hannover 96 stellt sich die K-Frage: Wer wird der neue Kapitän an Bord des größten Fußballtankers in der zweiten Liga?

„Ich weiß es“, sagt Tim Walter. Der Trainer will den Namen jedoch erst kurz vor dem Anpfiff preisgeben – wenn er auf dem Spielberichtsbogen mit