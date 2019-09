Schorndorf (dpa/lsw) Seine Bewerbung um das Amt des Präsidenten beim VfB Stuttgart hätte Matthias Klopfer fast sein Erbe gekostet. Als der damalige Clubchef Wolfgang Dietrich am 15. Juli zurücktritt, bekommt Klopfer kurz darauf eine SMS. Der Name seiner Mutter blinkt an diesem Montagmorgen auf dem Handy des Schorndorfer Oberbürgermeisters auf: «Präsident Dietrich ist gerade zurückgetreten. Vater würde dich bei einer Kandidatur enterben.»

Klopfer muss laut lachen, als er die Nachricht seiner Mutter vorliest. Sie ahnte damals sofort, was ihr Sohn vorhaben würde. Bereits vier Tage nach dem Aus von Dietrich machte Klopfer seine Bewerbung tatsächlich