StuttgartEnde September noch wähnten viele Fachleute und Fans die Zukunft des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga bereits geregelt. Die Mannschaft von Tim Walter hatte gerade das Topspiel bei Arminia Bielefeld gewonnen und grüßte von der Tabellenspitze – mit fünf Punkten Vorsprung auf den Dritten aus Ostwestfalen. Jetzt, fünf Spieltage später, haben sich die Vorzeichen umgekehrt: Die Bielefelder sind Erster – fünf Zähler vor den Kickern aus Stuttgart, die den Relegationsplatz belegen.

Vieles ist vor der Länderspielpause beim VfB also schiefgelaufen, was sich an den vier Niederlagen in den vergangenen fünf Partien festmacht. Das Team von