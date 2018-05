MünchenDer VfB Stuttgart legt schon noch Wert auf seinen Briefkopf. Dieser ist zwar in Zeiten der elektronischen Post nicht mehr so gewichtig wie einst, aber das offizielle Papier dient noch immer als Ausdruck eines traditionellen Selbstverständnisses und als Dokument vergangener Triumphe. Fünf Meisterschaften und fünf Pokalsiege hat der VfB in feinen Lettern darauf gesetzt. Und jetzt laufen die Stuttgart nicht Gefahr, in Größenwahn zu verfallen, doch nach diesem Samstag in München könnten sie sich schon eine Fußnote dazu denken: Der VfB ist Rückrunden-Vizemeister 2018.

Ersonnen hat dieses Titelchen Michael Reschke, der rheinische Pfiffikus in