StuttgartDie Digitalisierung des Fußballs schreitet voran. Unaufhörlich werden während einer Partie Daten erfasst. Jede Aktion, jede Bewegung, jeder Weg wird gezählt und vermessen. Der Fußball hat sich so zu einem Spiel der Zahlen entwickelt, da die Trainer nach Ablauf der 90 Minuten mit Informationen überschüttet werden und aus diesen Zahlenkolonnen ihre Schlüsse ziehen sollen. Ein Parameter kann Tayfun Korkut vor der Partie bei Hannover 96 an diesem Samstag (15.30 Uhr) jedoch nicht gefallen – die Gesamtlaufdistanz der Mannschaft. Denn der VfB liegt in dieser Kategorie auf dem letzten Platz.

Auf insgesamt 688,9 Kilometer kommen die Stuttgarter