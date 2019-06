Stuttgart Beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart ist es am Freitag Schlag auf Schlag gegangen, was Neuzugänge angeht. Zuerst wurde der Torwart Fabian Bredlow (1. FC Nürnberg) verpflichtet, zweieinhalb Stunden später dann der Stürmer Hamadi Al Ghaddioui (Jahn Regensburg). Beide trainierten am Freitagnachmittag erstmals mit. Die Ablöse liegt bei jeweils rund 250 000 Euro. Die Zahl der Neuzugänge ist damit von fünf auf sieben geklettert. Bei den Verpflichtungen zeichnet sich ein Muster ab: Sechs von ihnen kennen die zweite Liga, inklusive Bredlow und Al Ghaddioui – und alle stammen aus dem Niedrigpreissegment des Fußballs. Das bis jetzt verpflichtete