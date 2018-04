VfB-Ersatztorwart Meyer hofft auf baldiges Bundesliga-Debüt

Stuttgart (dpa/lsw) - VfB-Torhüter Alexander Meyer strebt trotz seiner Ersatzrolle hinter Weltmeister Ron-Robert Zieler seine baldige Premiere in der Fußball-Bundesliga an. «Klar hat man das Ziel, irgendwann mal zu spielen, aber die Rollen sind klar verteilt», sagte der 26-Jährige am Mittwoch in Stuttgart. Es sei das Schicksal des Torwarts, dass nur einer auf dem Platz stehen könne. Meyers Ziel ist der Klassenverbleib. Bis zu einem möglichen Bundesliga-Debüt möchte er sich im Training beweisen und in der Mannschaft einbringen. «Konkurrenzkampf schadet nicht im Tor.» Meyer war vor einigen