KitzbühelWer sich die Nachwuchsspieler des VfB Stuttgart anschaut, der will immer auch in die Zukunft blicken. Welcher von den Jungs schafft den Sprung in die Profimannschaft? Fünf Eigengewächse des Fußball-Zweitligisten nehmen während des Trainingslagers in Kitzbühel Anlauf dazu: Leon Dajaku (18), Antonis Aidonis (18), Luca Mack (19), David Grözinger (20) und Sebastian Hornung (18).

Sie spielen mit den Großen und rennen, was die Beine hergeben. „Sie quälen sich“, sagt Tim Walter. Der Coach lächelt dabei. Er ist nach den ersten Eindrücken zufrieden damit, wie sich die Jungen einbringen. Trotz der kurzen Pause, die sie hatten. Nicht einmal drei