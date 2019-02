StuttgartNach zwölf Spielen in der Rolle des Zuschauers schien das Comeback des Holger Badstuber am Bremer Osterdeich endlich zum Greifen nah. Schließlich klagte der VfB-Innenverteidiger Marc Oliver Kempf, ein Linksfuß, in den Katakomben des Weserstadions zur Pause über heftige Magenprobleme und Übelkeit. Für Kempf ging es also nicht mehr weiter.

Aber der VfB-Cheftrainer Markus Weinzierl hatte ja noch Badstuber, ebenfalls Linksfuß und zentrale Abwehrkraft. Den 29-Jährigen hätte er für die zweiten 45 Minuten bringen können – und zwar ohne sein zuletzt recht erfolgreiches Konstrukt ändern zu müssen, die Dreierkette, die sich im Rückwärtsgang zu