Von Florian Huber

Karslruhe – Wie schnell sich die Zeiten doch ändern: Vor zwei Wochen, nach dem 0:5 bei Dynamo Dresden, trauten sich die Spieler des VfB Stuttgart nicht zu ihren schimpfenden Fans. Heute konnte es nicht schnell genug gehen. Die VfB-Spieler wollten nach dem 3:1 (1:0)-Derbysieg beim Karlsruher SC zu ihren Fans. Schnell. Sofort. Auf direktem Weg. Doch die wenigen Meter in die Kurve des Wildparkstadions mit den 3000 Stuttgarter Fans, er glich einem Hindernisparcours der ganz beschwerlichen Art. Es ging über Gitter, Absperrungen und vorbei an vielen Stadionordnern in neongelben Leibchen. Aber auch diese Aufgabe