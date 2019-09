Stuttgart (dpa/lsw)Fußball-Zweiligist VfB Stuttgart muss im Spiel beim SSV Jahn Regensburg auf Linksverteidiger Borna Sosa und Angreifer Mario Gomez verzichten. Gomez habe nach einer Magenverstimmung unter der Woche noch Trainingsrückstand und falle daher für die Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) aus, teilte der Bundesliga-Absteiger am Freitag mit. Sosa leide nach einer Länderspielreise mit der kroatischen U21-Nationalmannschaft unter einem Infekt.

In Regensburg will der VfB am sechsten Spieltag den ersten Auswärtssieg der Saison feiern. Kapitän und Abwehrchef Marc Oliver Kempf soll nach muskulären Problemen wieder in die Startelf zurückkehren. Wegen der Beschwerden war er in den Spielen bei Erzgebirge Aue (0:0) und gegen den VfL Bochum (2:1) ausgefallen.