Stuttgart - 20 Tore sind in den vergangenen drei Bundesligaspielen mit Beteiligung des VfB Stuttgart insgesamt gefallen - was für ein Spektakel. Aber die Hälfte dieser Treffer waren Gegentore, und das schmeckt VfB-Coach Armin Veh nicht. „Es geht darum, unsere Reihen zu schließen“, will der Trainer der Stuttgarter Fußballer beim Duell morgen (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg mehr Stabilität in der Abwehr sehen.

Das dürfte in der Tat nötig sein gegen den aktuellen Tabellendritten, den Veh zu den „großen Fünf“ der Bundesliga zählt. Der Trainer geht verständlicherweise davon aus, dass dem