Stuttgart (dpa) - Trainer Armin Veh und Sportdirektor Jochen Schneider werden bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart übergangsweise die Aufgaben des bisherigen Sportvorstandes Fredi Bobic übernehmen. Dies teilte Präsident Bernd Wahler am heutigen Donnerstag mit. Veh und Schneider würden bis zu einer Neubesetzung des Postens die Geschäfte in enger Abstimmung mit ihm führen, erklärte Wahler. Bobic sei über die Trennung am Mittwochabend in einem persönlichen Gespräch unterrichtet und nicht am Telefon von ihm entlassen worden, betonte der Präsident. Der Aufsichtsratsvorsitzende Joachim Schmidt räumte ein, die Trennung von Bobic sei nicht ideal