Stuttgart - Die beiden Trainingslager sind in guter Stimmung absolviert worden, die gewünschten Verstärkungen sind da, die Verletztenliste ist kurz - beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart lief die Vorbereitungsphase abgesehen von der Testspiel-Ergebnisbilanz ziemlich gut. Das erste Saison-Pflichtspiel morgen (15.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Bochum kann also kommen.

Mit welcher Elf der neue Trainer Armin Veh den unterklassigen Gegner ausschalten will, ist zum Saisonstart naturgemäß noch offen. Veh hat die Qual der Wahl in einem üppigen