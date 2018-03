StuttgartWenige Wochen vor dem Start einer Fußball-WM gibt es viele Fragen. Die wichtigsten in Bezug auf den Kader der deutschen Nationalmannschaft: Wer geht mit? Eine andere lautet: Mario Gomez oder Sandro Wagner? Auf letztere Frage hat der Bundestrainer fürs Erste eine salomonische Antwort gegeben: Beide. Am Freitag nominierte Joachim Löw seinen Kader für die anstehenden Testspiele am 23. März in Düsseldorf gegen Spanien und vier Tage später in Berlin gegen Brasilien. Und sowohl der Stürmer vom VfB Stuttgart als auch der Angreifer des FC Bayern stehen im Aufgebot. Allerdings: Das kann sich bis zur WM in Russland noch ändern.

26 Spieler sind