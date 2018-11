NürnbergDie Tabelle lügt bekanntlich nicht. Deshalb steht der VfB Stuttgart auch nach dem elften Spieltag zu Recht ganz hinten im Feld der Fußball-Bundesliga . Daran ändert auch der Erfolg beim 1. FC Nürnberg zunächst nichts. Acht Punkte aus elf Spielen – hochgerechnet wären das am Saisonende 25 – sind die Bilanz eines Absteigers.

Dass der VfB trotz eines 2:0-Sieges in Nürnberg vom 17. auf den 18. Platz zurückfiel, ist ein weiteres Kuriosum in dieser bislang so merkwürdigen Stuttgarter Spielzeit. Nach Wochen im tabellarischen Gleichschritt zog Fortuna Düsseldorf am Wochenende vorbei – weil der Aufsteiger seinerseits mit 4:1 gegen Hertha BSC