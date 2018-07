StuttgartAm Sonntagabend die Party in Moskau, am Montag der triumphale Empfang in Paris – doch auch in Stuttgart ist die Freude über den französischen Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft noch lange nicht abgeebbt. Der Grund dafür trägt lockiges Haar, beim VfB Stuttgart die Nummer 21 und hört auf den Namen Benjamin Pavard. „Wir sind wahnsinnig stolz“, sagte am Montag der Club-Präsident Wolfgang Dietrich, schließlich sei der Franzose vor zwei Jahren nicht als fertiger Spieler zum damaligen Zweitligisten gekommen. „Diesen großen Schritt in seiner Entwicklung hat er bei uns gemacht“, freute sich Dietrich.

Pavard kam als 20-jähriger Unbekannter, nun