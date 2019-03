Stuttgart (dpa) Der VfB Stuttgart will bei Tabellenführer Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für eine Überraschung sorgen und wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga sammeln. Der Tabellen-16. geht als klarer Außenseiter in das Auswärtsspiel in Dortmund. Personell hat Trainer Markus Weinzierl die volle Auswahl. Erwartet wird aber, dass er zum vierten Mal in Serie mit der gleichen Startelf in die Begegnung geht und auf Wechsel zunächst verzichtet. Dortmund steht nach zuletzt schwachen Ergebnissen unter Druck und kann die Tabellenführung an den Verfolger FC Bayern München verlieren.