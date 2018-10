StuttgartLangsam dämmert auch den bundesweiten Medien, dass in Stuttgart der Kampf gegen den Abstieg begonnen hat. „Ist der VfB noch zu retten?“, fragt T-Online.de. „Spiegel online“ schreibt: „Stuttgart ist der neue HSV“. Dass der Club plötzlich wieder überregional auf dem Radar erscheint, zeigt: Die Lage ist ernst. Auch bei so manchem Fan kehren die Dämonen aus der Saison 2015/16 zurück. Droht der nächste Abstieg? Was sind die Parallelen zu damals, was macht Hoffnung, dass es nicht erneut so kommt? Eine Bestandsaufnahme nach gut einem Viertel der Saison.

Ausgangslage: Vor drei Jahren startete die Mannschaft mit viel