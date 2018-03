Stuttgart - An seinem 65. Geburtstag bleibt Erwin Staudt keine Zeit zum Feiern. Der frühere Präsident des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Fußball-Liga und nimmt heute an einer Sitzung teil. Daher sei auch nichts geplant, sagte Staudt. Er wisse nicht, wie lange dieses Treffen dauern werde. Anfang März soll die Fete mit Familie und Freunden aber nachgeholt werden. Rund 50 Gäste sollen dann in Leonberg nahe Stuttgart auf den Jubilar anstoßen.

Staudt fühlt sich in seiner Rolle jenseits des Scheinwerferlichts wohl. „Ich habe jetzt einen einigermaßen