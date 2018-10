Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Noch spricht die Gesamtstatistik zum badisch-schwäbischen Landesduell für den VfB Stuttgart. Doch die ersten acht Bundesliga-Spieltage dieser Saison lassen für den Tabellenvorletzten beim Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nichts Gutes erwarten. Der erhoffte Schub nach dem Trainer-Wechsel von Tayfun Korkut zu Markus Weinzierl blieb beim 0:4 gegen Borussia Dortmund zunächst aus.

Der Auftrag der Clubspitze an Weinzierl ist dennoch klar: Seinen Profis wieder mehr Spielfreude und Offensivfußball einzuimpfen. Genau das zeigt Hoffenheim - und ist nicht nur deshalb klarer Favorit. Nach einem wegen Verletzungen und schlechter Chancenverwertung schwierigen Saisonstart hat sich das Team von Julian Nagelsmann gefangen und ist auf dem Weg nach oben. Dennoch warnte er seine Spieler vor dem VfB: «Das ist eine gute Mannschaft, die sicher da unten rauskommen wird.»

DIE TRAINER: Als Weinzierl nach vier erfolgreichen Jahren mit dem FC Augsburg im Sommer 2016 zu Schalke 04 wechselte, hatte Nagelsmann Hoffenheim gerade vor dem Abstieg gerettet. Beide galten damals als Überflieger der Szene, doch nur Nagelsmann konnte den Vorschusslorbeeren gerecht werden. Während er die TSG zuerst in die Europa League und dann in die Champions League führte, erlitt Weinzierl auf Schalke Schiffbruch und musste nach nur einer Saison und Platz zehn wieder gehen. Stuttgart bietet ihm nun die Chance, diesen Karriereknick auszubügeln. Nagelsmann kann in Ruhe nach vorne schauen: Zum 1. Juli 2019 wechselt er zu RB Leipzig.

BISHERIGE DUELLE: «Wir haben in jüngerer Vergangenheit nicht immer die besten Erfahrungen gegen den VfB gemacht und werden einen guten Tag brauchen», erklärte Nagelsmann und dachte dabei wohl auch an das 0:2 in Stuttgart am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison. Es hätte Hoffenheim fast die Champions-League-Teilnahme gekostet. Den höchsten Sieg feierte Stuttgart mit dem 6:2 im September 2013. Zum bisher letzten Mal gewann der VfB in Hoffenheim im Februar 2013 (1:0). Der höchste Erfolg der TSG war der 4:1-Heimsieg im Februar 2014. Bei den Duellen in Hoffenheim ist die Bilanz ausgeglichen.

STÄRKEN UND SCHWÄCHEN: Spielfreude und Aggressivität gegen Angst und Verunsicherung: Nimmt man die Auftritte der beiden Mannschaften in den vergangenen Wochen als Maßstab, dann ist Hoffenheim favorisiert. Nach einer schwierigen Phase mit Verletzungsproblemen und mangelnder Torgefahr hat sich die TSG gefangen. In den letzten beiden Pflichtspielen schoss das Team sechs Tore, der Doppelpack von Stürmer Andrej Kramaric beim 3:3 gegen Olympique Lyon zeigte, dass auch der wichtige kroatische Vize-Weltmeister nach der anstrengenden WM wieder in Fahrt zu kommen scheint. Die Champions-League-Partie machte aber auch ein Problem deutlich: die nicht immer sichere Abwehr.

Das gilt aber auch für den verunsicherten VfB, der mit 17 Gegentreffern die drittschlechteste Defensive der Liga stellt. Aber auch in der Offensive klemmt es. Zudem konnte noch keiner der Neuzugänge dauerhaft überzeugen. Weinzierl forderte seine Spieler nun vehement auf, mehr Laufbereitschaft und Aggressivität zu zeigen. «Brav zu sein ist generell ganz nett. Auf dem Fußballplatz hat es aber nichts zu suchen», erklärte er.

SPIELER BEIDER CLUBS: Unter Hoffenheims potenziellen Stammspielern spielten Ermin Bicakcic, der verletzte Lukas Rupp und Adam Szalai bereits für den VfB. Der frühere TSG-Kapitän Andreas Beck kehrte nach sieben Jahren im Kraichgau und einem Zwischenspiel bei Besiktas Istanbul 2017 zurück nach Stuttgart. Mit Mario Gomez gehörte er zu dem VfB-Team, das am 13. September das erste Bundesliga-Duell überhaupt gegen Hoffenheim bestritt. Es endete 0:0.