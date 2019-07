StuttgartDie letzte Zählung hat eine stattliche Zahl ergeben: 69.570. So viele Vereinsmitglieder hat der VfB Stuttgart mittlerweile. Wie viele davon an diesem Sonntag (13 Uhr) zur Mitgliederversammlung kommen, ist allerdings offen. Und da es die Organisatoren nicht wissen, haben sie den größtmöglichen Veranstaltungsort gewählt – die Mercedes-Benz-Arena. Dort wurde vor zwei Jahren die Entscheidung für die Ausgliederung der Fußballprofis in eine Aktiengesellschaft getroffen, und auf der Haupttribüne seiner sportlichen Wirkungsstätte steht für den VfB e. V. auch diesmal viel auf dem Spiel.