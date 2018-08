StuttgartMan kann ja nicht gerade behaupten, Erik Thommy hätte viele Chancen liegengelassen, seit er im Januar dieses Jahres vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Aber kürzlich – da war es so weit. Der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt, der Mittelfeldspieler lief an, schoss – die Kugel an die Latte. Gut, es handelte sich lediglich um eine Szene im Testspiel des VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid. Viel wichtiger also ist, was ab dem kommenden Samstag passiert.

Dann treten die Stuttgarter zum ersten Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal beim Drittligisten Hansa Rostock an. Eine Woche später, am 26. August, steht der Ligaauftakt in Mainz auf