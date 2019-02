StuttgartDer Blick in die Bundesliga-Datenbank ist für die Freunde des VfB Stuttgart kein angenehmer. Hier nur die wichtigsten Zahlen und Fakten rund um das weiß-rote Dilemma: Niemals zuvor in seiner Clubgeschichte hat der Verein für Bewegungsspiele nach 22 Spieltagen so wenige Punkte geholt wie in der laufenden Runde. Lediglich 15 Zähler haben die Akteure mit dem Brustring bisher erspielt. Nur vier Siege und drei Unentschieden bei 15 Niederlagen nach 22 Ligapartien, das hat es auch vor Einführung der Dreipunkteregel, bis zurück in die glorreichen Zeiten von Robert Schlienz und Co. in den fünfziger Jahren, beim VfB noch nicht gegeben.

Auch die