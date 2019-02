StuttgartDavon, im Kampf gegen den Abstieg Entwarnung auszurufen, ist der VfB Stuttgart noch ein ganzes Stück entfernt. „Wir stehen immer noch auf dem Relegationsplatz“, sagte am Freitagabend in Bremen Thomas Hitzlsperger. Das ist der eine Fakt, den der neue Sportvorstand benannte. Der andere ist ein nicht zu übersehender Aufschwung in den vergangenen beiden Spielen – also beim 1:3 gegen RB Leipzig, als die Leistungssteigerung noch keinen Ertrag gebracht hatte, und beim 1:1 bei Werder Bremen, als endlich auch mal wieder ein Pünktchen aufs Konto flatterte.

Nun sind die in dieser Saison allesamt kriselnden Stuttgarter Spieler in den vergangenen